Очень страшно: на дороге в Харькове заметили странную женщину в белом, видео

В Харькове посреди дороги ночью заметили странную женщину в белом - некоторые автомобилисты даже успели ее испугаться, приняв издалека едва ли не за привидение.

Соответствующее видео опубликовано на странице "ХС Харьков" в Facebook.

"Будьте осторожны ночью за рулем, всякое может случиться. Например, баба в ночнушке посреди проезжей части. Что за дичь постоянно творится на дорогах?" - говорится в подписи к ролику.

Стоит отметить, что в комментариях многие осудили авторов видео, предположив, что женщина страдает каким-то расстройством и ей нужна помощь.

"Очень страшно", " А че ржать? Подойдите, может, человеку помощь нужна!", "Такие чаще всего с потерей памяти, нужно помогать. Полицию и скорую вызывать", "Страшней всего равнодушие, смешно до нельзя", - пишут в интернете.

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