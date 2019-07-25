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Бэтмен жив: в Киеве мужчина выпрыгнул на ходу из скорой помощи и сбежал, видео

четверг, 25 июля 2019, 20:04
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В Киеве мужчина выпрыгнул на ходу из машины скорой помощи и сбежал, что вызвало волну комментариев в сети.

Соответствующий ролик размещен на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Так, инцидент произошел днем 24 июля.

По словам свидетелей, этого мужчину перевозили в скорой, так как он ранее вел себя неадекватно - его заметили на крыше Владимирского рынка.

Судя по кадрам, мужчине удалось сбежать, когда скорая помощь перестраивалась из одного ряда в другой на узкой дороге. Когда врачи вышли из машины, от беглеца уже и след простыл.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошло серьезное ДТП с участием 4-летнего мальчика на велосипеде.

Кроме того, в Киеве на улице Академика Заболотного столкнулись два автомобиля: один из водителей не пристегнулся ремнем безопасности и вылетел из салона.

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