Бэтмен жив: в Киеве мужчина выпрыгнул на ходу из скорой помощи и сбежал, видео

В Киеве мужчина выпрыгнул на ходу из машины скорой помощи и сбежал, что вызвало волну комментариев в сети.

Соответствующий ролик размещен на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Так, инцидент произошел днем 24 июля.

По словам свидетелей, этого мужчину перевозили в скорой, так как он ранее вел себя неадекватно - его заметили на крыше Владимирского рынка.

Судя по кадрам, мужчине удалось сбежать, когда скорая помощь перестраивалась из одного ряда в другой на узкой дороге. Когда врачи вышли из машины, от беглеца уже и след простыл.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошло серьезное ДТП с участием 4-летнего мальчика на велосипеде.

Кроме того, в Киеве на улице Академика Заболотного столкнулись два автомобиля: один из водителей не пристегнулся ремнем безопасности и вылетел из салона.