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Под Николаевом подросток-игроман зверски убил деда и сдался полиции: видео

понедельник, 05 августа 2019, 22:09
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Под Николаевом произошло жестокое убийство: 16-летний любитель компьютерных игр зарезал своего деда, за то, что тот прервал игру.

Об этом сообщает ТСН.

В тот день пожилой мужчина приехал в гости к своей дочери и внуку с косой, чтобы помочь в покосе травы. В какой-то момент он попросил о помощи внука, который в это время играл за компьютером. Чтобы внук быстрее поспешил с помощью, дед выключил компьютер, а внук мгновенно схватился за нож. Пенсионер умер еще до приезда скорой.

"Дедушка приехал с косой, чтобы покосить сорняки: Айда поможешь мне косить! А он нож и деду пять пробоин", - говорит сосед Павел Смиян.

"Он взял нож и нанес ему пять ударов в туловище. Два из них пришлись в сердце", - рассказал и.о. руководителя Новоодесской полиции Максим Евграфов.

Интересно, но после убийства подросток сам вызвал правоохранителей.

"Он понял, что он его убил, и вызвал полицию. Он полностью раскаялся в содеянном преступлении", - добавили в полиции.

Отмечается, что семья вполне благополучная. Но подросток, по мнению соседей, ленивый и замкнутый. Он учился в Николаеве в колледже на программиста, но, несмотря на то, что мать платила за обучение, относился к занятиям небрежно, а дома ничем не помогал и никого не слушал.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Николаевом при загадочных обстоятельствах погиб военный.

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