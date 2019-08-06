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Гибель школьницы под Кропивницким: в деле всплыла странная записка с именем убийцы

вторник, 06 августа 2019, 19:50
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В деле об убийстве 16-летней жительницы села Субботцы Кировоградской области Дианы Хриненко, пропавшей 24 августа 2018 года, появилась странная записка с именем убийцы.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает УНН.

Так, в магазин села, где проживала погибшая, подбросили записку с именем вероятного убийцы девушки. Местная жительница нашла записку на ступеньках и передала кассиру. После ее отдали правоохранителям. Фамилию на листе бумаги написали карандашом.

Отмечается, что записку приобщили к материалам дела. В настоящее время ведется следствие.

Как сообщал "Апостроф", 27 июля под Кропивницким простились Дианой Хриненко. Ее хоронили в открытом гробу, а тело завернули в белый саван.

Напомним, на девушку напали в нескольких сотнях метров от собственного дома в августе 2018 года, в День независимости. Более семи месяцев продолжались поиски, и Диану надеялись найти живой, но весной во время полевых работ тракторист вытащил из земли ее тело.

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