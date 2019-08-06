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Убийство в Запорожье криминального авторитета: полиция опубликовала фото и фамилии подозреваемых

вторник, 06 августа 2019, 06:59
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Полиция установила предполагаемых убийц известного криминального авторитета Алексея Петрова по кличке "Петрик", убитого 1 августа в Запорожье на собственном частном дворе.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

По подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскивается Щербина Артем Валентинович, 05.05.1991 г.р., уроженец г., Запорожье, гражданин Украины, ранее судимый. На вид 25-30 лет, рост около 170 см, спортивного телосложения, лицо круглое, волосы коротко стриженные, глаза карие.

А также по подозрению в совершении преступления разыскивается Швец Игорь Евгеньевич, 08.04.1960 г.р., уроженец г., Запорожье, гражданин Украины, ранее судимый. На вид 55-60 лет, среднего телосложения, лицо круглое, волосы коротко стриженные с проседью, глаза глубоко посажены.

Сейчас мужчины объявлены в розыск.

По данному факту было открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве группа лиц под руководством криминального авторитета Олега Б. задержала и в течение нескольких часов подвергала пыткам известного правозащитника.

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