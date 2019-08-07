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Черный дым застилает все небо: под Киевом вспыхнул мощный пожар, фото и видео

среда, 07 августа 2019, 21:50
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В среду, 7 августа, в Василькове Киевской области вспыхнул мощный пожар на птицефабрике, черный дым от которого застилает все небо.

Об этом сообщает на своей странице в Instagram dtp.kiev.ua.

"Усиливается грандиозный пожар на птицефабрике под Киевом в городе Васильков, второй раз за этот год многие киевляне боятся, так как дым виден со всего правого берега. Не бойтесь, все почти под контролем, но это не точно", - сказано в сообщении

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Как уточняет "Обозреватель", огонь в одном из цехов на птицефабрике заметили около 20:00. На кадрах, снятых возле места возгорания, видно, что клубы дыма заметны на расстоянии нескольких километров от фабрики.

Напомним, "Апостроф" сообщал, что 4 июня в поселке Зеленый Бор неподалеку от Василькова Киевской области произошел масштабный пожар на местной птицефабрике.

7 августа в павильонах крытого рынка возле станции метро "Дарница" в Киеве вспыхнул серьезный пожар.

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