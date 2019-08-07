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В Киеве вспыхнул сильный пожар у метро "Дарница": опубликованы фото и видео

среда, 07 августа 2019, 10:50
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Утром 7 августа в павильонах крытого рынка возле станции метро "Дарница" в Киеве вспыхнул масштабный пожар.

По информации пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, площадь возгорания составила 250 квадратных метров.

Информация о возгорании поступила спасателям около 9:30. К ликвидации пожара были привлечены девять единиц основной и специальной техники. На место прибыли 40 пожарных.

В данный момент информации о пострадавших или погибших нет. Также не сообщается о том, удалось ли погасить пожар.

Причины возникновения пожара устанавливаются.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 4 августа в Оболонском районе столицы в одно и то же время загорелись три здания, которые находятся недалеко друг от друга.

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