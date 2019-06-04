Под Киевом вспыхнул масштабный пожар на фабрике: фото и видео

Во вторник, 4 июня, в поселке Зеленый Бор неподалеку от Василькова, Киевской области, произошел масштабный пожар на местной птицефабрике.

Об этом с места событий сообщают очевидцы.

Как можно увидеть на публикуемых в социальных сетях фото и видео, пожар настолько сильный, что огромные черные клубы дыма ветер разгоняет в сторону жилых домов.

В ГСЧС подтвердили информацию о пожаре, ему присвоили статус высшей категории. Площадь пожара составляет 15 тысяч квадратных метров.

На место уже выехало 15 единиц пожарной техники со всей области, еще несколько пожарных машин направлены на тушение пожарища со столицы. По предварительной информации, пострадавших нет.

Причины пожара на данный момент неизвестны.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 30 мая в Киеве вcпыхнули сразу два пожара в многоэтажных домах.