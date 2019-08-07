На перекрестке под Киевом микроавтобус попал в смертельную аварию: видео

В среду, 7 августа, в Киевской области произошла смертельная автомобильная авария - столкнулись микроавтобус и легковое авто.

Об этом сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua.

Вследствие удара смертельные травмы получил водитель легкового автомобиля.

Также было отмечено, что на место аварии уже прибыла и начала работу следственно-оперативная группа полиции.

"Смертельное ДТП под Киевом на Бориспольской окружной: на перекрестке столкнулись микроавтобус Мерседес и Форд. Водитель легковушки погиб. На месте работает сог… Выезд с Бежовки на окружную", - говорится в публикации.

В соцсетях была опубликована видеозапись с места трагического происшествия.

Как сообщал "Апостроф", 4 августа в Черкассах пара байкеров попали в серьезную дорожную аварию: один человек погиб. Водитель мотоцикла на скорости влетел в яму и не справился с управлением. Он сам погиб, а пассажирка получила травмы.