В Черкассах семья байкеров попала в смертельное ДТП: опубликованы фото

В воскресенье, 4 августа, в Черкассах пара байкеров попали в серьезную дорожную аварию: один человек погиб.

Об этом сообщает "Про все".

ДТП произошло на окраине Черкасс, во время проведения Международного мотофестиваля "Дорога на Сечь".

По предварительной информации, водитель мотоцикла на скорости влетел в яму и не справился с управлением. 30-летний мужчина, находившийся за рулем мотоцикла, погиб, а его пассажирка получила тяжелые травмы.

"Происшествие случилось на Смелянском шоссе напротив АЗС. Водитель мотоцикла въехал в яму в асфальте - дорога там просто ужасная. От удара мотоцикл и его пассажиры разлетелись в разные стороны. Водитель мотоцикла, 30-летний одессит по имени Александр, погиб, а девушка, которая сидела на пассажирском сиденье, с тяжелыми травмами находится в больнице", – рассказал один из очевидцев трагедии, участник байкерского движения.

По словам очевидца, пострадавшим первыми на помощь бросились другие мотоциклисты, которые оказались рядом и работники АЗС, возле которой произошла авария.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в понедельник, 5 августа, в центре Харькова произошло серьезное ДТП, в котором пострадали пять человек, в том числе восьмимесячный ребенок.