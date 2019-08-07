Появились подробности о двух украинских морпехах, погибших под Павлополем

В пресс-службе Черниговского областного военного комиссариата сообщили детали про двух из четырех погибших украинских морпехах в районе Павлополя Донецкой области.

Так, погибшие старший матрос Александр Шарко (1988 г.р.) и матрос Владислав Рак (1998 г.р.) являются уроженцами Черниговской области.

Александр Шарко проживал в Козелецком районе области, а Владислав Рак жил в поселке городского типа Козелец.

Напомним, что также стали известны имена еще двоих военных, погибших в результате обстрела.

Как сообщал "Апостроф", во время режима прекращения огня на Донбассе боевикизанимаются тем, что восстанавливают военную технику и пополняют подразделения новым вооружением. Боевики даже развернули дополнительные пункты ремонта вооружения и военной техники. Кроме того, также не прекращаются поставки оружия из России.