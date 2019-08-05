RU  UA  EN

понедельник, 5 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.50
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

5 августа

23:47
Украинцам назвали размер пенсий на 2020 год
23:34
Появились подробности биографии нового командующего ООС на Донбассе
23:16
Компания Коломойского получит миллионы за полеты Зеленского
23:15
В Польше произошла ужасная трагедия с молодым спортсменом
23:02
В Киеве таксист устроил ЧП, подрезав скорую помощь: фото и видео
22:39
"Титушки" устроили провокацию во время пересчета голосов на 210 округе фото
22:34
Где море? Украинцев удивила аномалия после шторма в Кирилловке, видео
22:33
В Харькове произошло серьезное ДТП: много пострадавших, фото
22:25
Россияне устроили массовое побоище с футбольными фанатами в Польше
22:09
Под Николаевом подросток-игроман зверски убил деда и сдался полиции: видео
22:05
Умер автор популярных советских песен
21:55
В Украине серьезно наказали участников договорных футбольных матчей
Все новости

В Харькове произошло серьезное ДТП: много пострадавших, фото

понедельник, 05 августа 2019, 22:33
переглянути новину українською
Фото: newsroom.kh.ua

В понедельник, 5 августа, в центре Харькова произошло серьезное ДТП, в котором пострадали пять человек, в том числе восьмимесячный ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Так, 35-летний владелец автомобиля ВАЗ-2110, совершая обгон, врезался в Тoyota Camry, за рулем которого сидел 33-летний житель Харькова.

В результате столкновения травмы получили оба водителя, а также находившиеся в "японце" 26-летний мужчина, 25-летняя женщина и восьмимесячный мальчик.

На данный момент всех пострадавших после оказания помощи отпустили домой. А ребенок пока остается под присмотром врачей.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове загорелась маршрутка с пассажирами.

Также полицейский устроил смертельное ДТП в Харькове, в котором погиб сам и отправил на тот свет водителя второго автомобиля.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Просто перестать стрелять: почему мирный план Зеленского не работает

Убийство Кати Гандзюк: когда сядут заказчики зверского преступления

Чаша нарушений России уже на грани, еще немного и потечет - генерал Игорь Романенко

Жестокое убийство украинки в Германии: все подробности трагедии с Натальей Михайлюк

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: