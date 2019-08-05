В Харькове произошло серьезное ДТП: много пострадавших, фото

В понедельник, 5 августа, в центре Харькова произошло серьезное ДТП, в котором пострадали пять человек, в том числе восьмимесячный ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Так, 35-летний владелец автомобиля ВАЗ-2110, совершая обгон, врезался в Тoyota Camry, за рулем которого сидел 33-летний житель Харькова.

В результате столкновения травмы получили оба водителя, а также находившиеся в "японце" 26-летний мужчина, 25-летняя женщина и восьмимесячный мальчик.

На данный момент всех пострадавших после оказания помощи отпустили домой. А ребенок пока остается под присмотром врачей.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове загорелась маршрутка с пассажирами.

Также полицейский устроил смертельное ДТП в Харькове, в котором погиб сам и отправил на тот свет водителя второго автомобиля.