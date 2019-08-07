В Тернополе "рекордно" пьяный водитель устроил жуткое ДТП: фото и видео с места

Во вторник, 6 августа, в Тернополе "рекордно" пьяный водитель устроил ДТП на Гаевском мосту с тремя пострадавшими.

Об этом сообщает патрульная полиция области.

Информация об аварии поступила правоохранителям около 20:00.

"Патрульные, прибывшие на место происшествия, предварительно установили, что 58-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter не придерживался безопасной скорости движения, не был внимательным, не следил за дорожной обстановкой, в результате чего выехал на встречную полосу для движения, где он и совершил столкновение с автомобилем Renault Kangoo", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что в крови виновника ДТП обнаружили 2,01 промилле алкоголя, что в 10 раз превышает допустимую норму. На водителя составлен протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП (Управление в нетрезвом состоянии).

Как следствие, в дорожной аварии пострадало 3 человека, которых госпитализировали в лечебное учреждение для оказания квалифицированной медицинской помощи. Устанавливаются все подробности аварии.

Между тем, на новость бурно отреагировали в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове загорелась маршрутка с пассажирами.

Также полицейский устроил смертельное ДТП в Харькове, в котором погиб сам и отправил на тот свет водителя второго автомобиля.