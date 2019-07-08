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Полицейский устроил смертельное ДТП в Харькове: фото

понедельник, 08 июля 2019, 11:49
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Фото: пресс-служба Государственного бюро расследований

Поздней ночью 7 июля в Харькове полицейский устроил смертельное ДТП, в котором погиб сам и отправил на тот свет водителя второго автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"По предварительной информации, 7 июля 2019 около 00:45 автомобиль марки Chery Amulet под управлением помощника оперативного дежурного Холодногорского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Харьковской области на перекрестке Белгородского спуска и ул. Шевченко не предоставил преимущество в движении автомобилю марки Daewoo Lanos", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водители обоих автомобилей погибли на месте происшествия, а пассажиры с травмами шеи доставлены в городскую больницу.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Харьковом произошло массовое смертельное ДТП, в котором одна женщина погибла, и пять человек получили травмы.

Также на пешеходном переходе в Харькове произошло смертельное ДТП.

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