Столп дыма поднимался в небо: в Харькове загорелась маршрутка с пассажирами, видео

В субботу, 13 июля, в Харькове посреди дороги загорелась маршрутка с пассажирами.

Об этом сообщает ТСН.

По словам очевидца ЧП Сергея Погребняка, обошлось без пострадавших - люди успели выбежать.

Уточняется, что горела маршрутка №61, которая курсирует с Центрального рынка на Лысую гору. Возгорание произошло на жилой улице возле частных домов. При этом столп дыма был заметен издалека, он поднимался в небо.

"Маршрутку сначала безуспешно тушили с соседями до приезда пожарных", - рассказал очевидец.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошло серьезное ДТП с участием общественного транспорта, который загорелся.

25 июня в Киеве произошла дорожная авария с участием мусоровоза и маршрутки.

Также сотрудники полиции задержали в Киеве двоих мужчин, которые подозреваются в том, что они похитили мобильный телефон из сумки пассажирки маршрутки.