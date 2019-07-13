Столп дыма поднимался в небо: в Харькове загорелась маршрутка с пассажирами, видео

В субботу, 13 июля, в Харькове посреди дороги загорелась маршрутка с пассажирами.
Об этом сообщает ТСН.
По словам очевидца ЧП Сергея Погребняка, обошлось без пострадавших - люди успели выбежать.
Уточняется, что горела маршрутка №61, которая курсирует с Центрального рынка на Лысую гору. Возгорание произошло на жилой улице возле частных домов. При этом столп дыма был заметен издалека, он поднимался в небо.
"Маршрутку сначала безуспешно тушили с соседями до приезда пожарных", - рассказал очевидец.
Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве произошло серьезное ДТП с участием общественного транспорта, который загорелся.
25 июня в Киеве произошла дорожная авария с участием мусоровоза и маршрутки.
Также сотрудники полиции задержали в Киеве двоих мужчин, которые подозреваются в том, что они похитили мобильный телефон из сумки пассажирки маршрутки.