RU  UA  EN

воскресенье, 28 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

28 июля

19:12
Такого ужаса никогда не было: сеть взбудоражили свежие фото из Крыма
19:01
Формула-1: Гран-при Германии завершился невероятной сенсацией
18:40
Суд принял решение по спорному округу, где победил кандидат от партии Порошенко
18:09
Отдых у воды в Киеве обернулся для парня смертью: опубликованы фото
17:36
Лучше бы смотрел, как горит тайга: Путина на параде ВМФ жестко высмеяли в сети, видео
17:05
В Николаеве девушки устроили масштабную драку из-за парня: опубликовано видео
16:59
​Целый август впереди: в сети показали провал очередного турсезона в Крыму, фото
16:34
​Епифаний сделал важное заявление о признании ПЦУ еще одной церковью: подробности
16:31
В Германии жестоко убили украинскую заробитчанку: опубликовано фото
16:21
Чемпионат Украины стартовал победой "Зари" в Полтаве
16:08
​Сорвался с высоты: на популярном украинском курорте произошла трагедия
15:39
​В Харькове осквернили памятник воинам УПА: опубликовано фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Отдых у воды в Киеве обернулся для парня смертью: опубликованы фото

воскресенье, 28 июля 2019, 18:09
переглянути новину українською

В субботу вечером, 27 июля, рядом с пляжем "Пуща-Водица" утонул молодой парень.

Об этом сообщает "Информатор".

22-летний молодой человек пытался переплыть пруд Горащиха и по неизвестным причинам начал тонуть. Спасатели бросились ему на помощь, но не успели. По их словам, инцидент произошел около 20:00.

На место сразу же выехали сотрудники КП "Плесо" и занялись поисками. Но так как наступало темное время суток, они не смогли найти тело спустя полтора часа и приняли решение провести поисковую операцию уже утром. Около 12:00 28 июля труп нашли и вытащили на берег спасатели ГСЧС.

Тело доставили на оживленный пляж "Пуща-Водица" и передали следователям. Также на место прибыли родственники утонувшего. Причины трагедии устанавливает полиция.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 20 июля на черноморском курорте под Херсоном утонула женщина на глазах у маленького сына.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Бои без правил: как Зеленский хочет убрать Кличко

Невероятный стимул: без двух минут киевлянка рассказала о выигранной квартире

Разделение и поглощение: зачем Зеленскому война с Кличко в Киеве

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: