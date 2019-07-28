Отдых у воды в Киеве обернулся для парня смертью: опубликованы фото

В субботу вечером, 27 июля, рядом с пляжем "Пуща-Водица" утонул молодой парень.

Об этом сообщает "Информатор".

22-летний молодой человек пытался переплыть пруд Горащиха и по неизвестным причинам начал тонуть. Спасатели бросились ему на помощь, но не успели. По их словам, инцидент произошел около 20:00.

На место сразу же выехали сотрудники КП "Плесо" и занялись поисками. Но так как наступало темное время суток, они не смогли найти тело спустя полтора часа и приняли решение провести поисковую операцию уже утром. Около 12:00 28 июля труп нашли и вытащили на берег спасатели ГСЧС.

Тело доставили на оживленный пляж "Пуща-Водица" и передали следователям. Также на место прибыли родственники утонувшего. Причины трагедии устанавливает полиция.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 20 июля на черноморском курорте под Херсоном утонула женщина на глазах у маленького сына.