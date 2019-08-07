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В Украине произошло серьезное ЧП с самолетом, летевшим на курорт: фото

среда, 07 августа 2019, 20:49
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В среду, 7 августа, произошло серьезное ЧП с самолетом "Боинг" украинской авиакомпании "Браво", который совершал рейс по маршруту Львов - Анталия.

Об этом сообщает "Думская".

Самолет совершил незапланированную посадку в Одессе примерно в 16:50.

По предварительным данным, на борту возникла техническая неисправность. Тревога по аэропорту не объявлялась, пассажиров сняли с самолета, и они находятся на территории аэропорта.

Отмечается, что в настоящее время технические службы проводят осмотр самолета и устраняют неисправности.

Как сообщал "Апостроф", ранее курсант Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Алексей Биченко совершил героический поступок, когда отвел свой самолет от жилых домов после того, как у него остановился двигатель.

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