В Украине произошло серьезное ЧП с самолетом, летевшим на курорт: фото

В среду, 7 августа, произошло серьезное ЧП с самолетом "Боинг" украинской авиакомпании "Браво", который совершал рейс по маршруту Львов - Анталия.

Об этом сообщает "Думская".

Самолет совершил незапланированную посадку в Одессе примерно в 16:50.

По предварительным данным, на борту возникла техническая неисправность. Тревога по аэропорту не объявлялась, пассажиров сняли с самолета, и они находятся на территории аэропорта.

Отмечается, что в настоящее время технические службы проводят осмотр самолета и устраняют неисправности.

Как сообщал "Апостроф", ранее курсант Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Алексей Биченко совершил героический поступок, когда отвел свой самолет от жилых домов после того, как у него остановился двигатель.