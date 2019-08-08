Под Черниговом простились с погибшими на Донбассе бойцами ВСУ: трогательные фото

В четверг, 8 августа, в Черниговской области простились с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Шарко и Владиславом Раком, которых погибли возле Павлополя.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Черниговский областной военный комиссариат.

"Морской десант. Последняя высадка. В вечность. Всю ночь они ехали домой. Но не так, как обычно ездят в родительский дом - с цветами и подарками для родных. На этот раз родные готовили цветы для них - для Воинов",- сказано в сообщении.

Отмечается, что погибших морпехов похоронили со всеми надлежащими воинскими почестями: Александра Шарко - в селе Олбин Козелецкого района, а Владислава Рака - в Козельце.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Как сообщал "Апостроф", ранее в пресс-службе Черниговского областного военного комиссариата сообщили детали о двух из четырех погибших украинских морпехах в районе Павлополя Донецкой области.