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Под Днепром девушка загадочно умерла на свидании с парнем: детали трагедии

четверг, 08 августа 2019, 19:12
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7 августа в Кривом Роге (Днепропетровская область) произошла страшная трагедия: здесь на одной из квартир при загадочных обстоятельствах скончалась 17-летняя девушка.

Как отмечают местные СМИ, о смерти несовершеннолетней в полицию сообщили около 14:30.

На квартире девушка находилась вместе с парнем.

По предварительным данным, на теле умершей не было признаков насильственной смерти. Известно, что пара встретилась в квартире еще до полудня.

Спустя несколько часов девушке стало плохо, после чего у нее остановилось сердце.

Правоохранители начали расследование загадочной смерти несовершеннолетней.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на Донбассе утопили в фекалиях боевиков, которые толпой насиловали девушку.

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