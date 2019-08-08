Российский коп в прямом эфире в Instagram транслировал свое самоубийство: фото и видео

В понедельник ночью, 5 августа, в Уфе (Россия) в ДТП погиб 22-летний полицейский Эмиль Колмаков, а его смерть транслировалась в прямом эфире в социальной сети Instagram.

Об этом сообщает ресурс ufa1.ru.

Ролик опубликовали в интернете в среду, 7 августа. Там видно, что автомобиль, на котором передвигался полицейский, влетел на полном ходу под задний бампер припаркованного грузовика DAF. Водитель фуры, житель Татарстана, в момент столкновения находился в кабине.

Судя по кадрам, уйти от столкновения Эмиль даже не пытался. В самую последнюю секунду он лишь закрыл заплаканное лицо руками.

Версию самоубийства официально не подтверждают в полиции. Дело рассматривают с учетом того, что парень не справился с управлением транспорта.

Правоохранители заявили, что передняя часть машины в результате аварии оказалась зажата под фурой. Водитель ВАЗ-2112 скончался на месте до приезда медиков.

Установлено, что водителем ВАЗ-2112 является сотрудник отдела полиции № 2 Управления МВД России по городу Уфе. Полицейский находился не на службе, в гражданской одежде и управлял личным авто, которое оформлено на его бабушку.

Как отмечают в ufa1.ru, Эмиль был родом из села Кармаскалы, там же он официально прописан, но жил в Уфе. В 2016 году он получил диплом Башкирского экономико-юридического колледжа. Устроился на работу в полицию в октябре 2018 года, а в должность вступил в феврале 2019 года. Права Эмиль получил меньше трех месяцев назад, в мае этого года.

Как сообщал "Апостроф", барабанщик рок-группы Razorback Брайан Веласко совершил самоубийство в прямом эфире.