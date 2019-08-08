Стало известно о гибели депутата на Волыни: фото с места трагедии

В четверг, 8 июля, в поселке Шацк, Волынской области, в автомобильной аварии погиб депутат Нововолынского горсовета Виктор Ярема.

Об этом сообщает издание "БУГ".

По информации полиции, ДТП произошло утром, около 8:00. Автомобиль BMW X5 слетел в кювет и врезался в дерево. Также в полиции отмечают, что за рулем был 48-летний житель Нововолынска. Имя погибшего полицейские не назвали.

В то же время, журналисты сообщают, что за рулем авто был депутат Нововолынского горсовета Виктор Ярема. Также отмечается, что машина двигалась на большой скорости.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 4 августа в Черкассах пара байкеров попала в серьезную дорожную аварию: один человек погиб.