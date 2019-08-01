Под Запорожьем пронесся мощный ураган: появились фото и видео последствий

В Запорожской области бушевал сильный ураган, который наделал немало бед для местных жителей.

Об этом сообщает издание "РБК-Украина".

Стихия срывала с домов крыши и валила деревья, а в результате непогоды полтысячи человек остались без света из-за рухнувших столбов линий электропередач.

По словам школьниц, которые сняли на видео бурю, она возникла почти мгновенно - на улице была хорошая солнечная погода, но резко усилился ветер, пошел дождь и налетел ураган. Всего за полминуты он успел сорвать крыши, вырвать с корнем деревья и повалить столбы ЛЭП.

Как рассказала сельский глава Максимовки Алена Байдукова, в местном бюджете на покрытие расходов от таких ЧП есть всего около 5 тысяч гривен, и деньги готовы направить на покупку шифера, однако этой суммы не достаточно для всех работ по восстановлению поврежденной инфраструктуры. Она надеется на финансовую помощь от райгосадминистрации.

Чиновники уже пообещали выделить средства, но местные жители не захотели ждать и восстанавливают последствия непогоды своими силами. Тем временем в Запорожском регионе объявлено штормовое предупреждение до конца этой недели.

По словам пресс-секретаря управления ГСЧС в Запорожской области Юлии Барышевой, без электроснабжения в результате бури остались 368 абонентов. Спасатели продолжают ремонтные работы.

Напомним, синоптики предупреждали, что 31 июля на большей части территории Украины прогнозируется ухудшение погодных условий, возможны дожди с грозами, местами шквалы.

Как сообщал "Апостроф", 29 июля в Киеве прошел мощный ливень, из-за которого затопило улицы города.