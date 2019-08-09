Как силовики задерживали экс-президента Кыргызстана: новые видео и подробности

Появились новые подробности задержания бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, который 8 августа сдался правоохранителям во время штурма своей резиденции.

Как сообщает местная пресса, в этот же день бывшему главе государства была определена мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца, с содержанием в СИЗО ГКНБ.

На опубликованных кадрах в сети видно, что переговоры с Атамбаевым вел лично глава местного Министерства внутренних дел. Также в сети показали момент задержания Атамбаева. На видео видно, как его и еще одного человека выводят из резиденции сотрудники специального подразделения.

После задержания Атамбаева в центре Бишкека прошли массовые столкновения полиции с митингующими.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Кыргызстане избран новый президент.