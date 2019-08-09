RU  UA  EN

пятница, 9 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.20
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

9 августа

08:19
Заболеют раком тысячи человек: появилось важное заявление о саркофаге над ЧАЭС
08:00
День памяти великомученика и целителя Пантелеимона и именины Николая: какой праздник 9 августа
07:51
Взрыв реактивной установки под Архангельском: фото, видео и новые пугающие подробности
07:22
Как силовики задерживали экс-президента Кыргызстана: новые видео и подробности
06:56
Под Киевом чуть не взорвалась дочь бизнесмена с няней: видео и детали покушения
06:30
Гороскоп на 9 августа: финансовые потери у Овнов и романтические порывы у Весов
06:20
Жара и грозы: синоптики предупредили украинцев об опасности
05:29
Босая Надя: соцсети взорвала пляжная фотосессия Савченко
04:39
Компания Google показала свою сверхсекретную лабораторию: опубликованы фото
03:43
Появилось видео падения метеорита на Юпитер: автор указал на странность
02:36
Любовь и ненависть в стихах и картинках: в сети смеются над конституцией России для детей
01:29
Скоро в школу: в сети показали фото странной рекламы в украинском супермаркете
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Как силовики задерживали экс-президента Кыргызстана: новые видео и подробности

пятница, 09 августа 2019, 07:22
переглянути новину українською

Появились новые подробности задержания бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, который 8 августа сдался правоохранителям во время штурма своей резиденции.

Как сообщает местная пресса, в этот же день бывшему главе государства была определена мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца, с содержанием в СИЗО ГКНБ.

На опубликованных кадрах в сети видно, что переговоры с Атамбаевым вел лично глава местного Министерства внутренних дел. Также в сети показали момент задержания Атамбаева. На видео видно, как его и еще одного человека выводят из резиденции сотрудники специального подразделения.

После задержания Атамбаева в центре Бишкека прошли массовые столкновения полиции с митингующими.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Кыргызстане избран новый президент.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

На связи с врагом: как Зеленский поговорил с Путиным о погибших бойцах

Конец перемирию: обострение на Донбассе будет в двух точках

Просто перестать стрелять: почему мирный план Зеленского не работает

Убийство Кати Гандзюк: когда сядут заказчики зверского преступления

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: