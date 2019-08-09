Какая-то чертовщина: появились жуткие фото и видео ЧП в районе взрывов на военных складах в России

В Красноярском крае (Российская Федерация), где недавно произошел масштабный пожар на военном складе с боеприпасами, произошла очередная чрезвычайная ситуация.

Как сообщает местная пресса, в ночь на 9 августа здесь прогремел очередной взрыв. Местные жители подумали, что это снова взрываются боеприпасы, однако его причиной стало ДТП с участием грузовика, который перевозил 8 тонн сухого льда.

По данным источника, ударной волной от взрыва снесло бетонное ограждение на дороге, водитель грузовика погиб на месте.

В полиции дали понять, что к происходящему в Каменке этот случай не имеет никакого отношения.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появились новые фото и видео последствий ЧП на складах в Ачинске Красноярского края (Россия) с воздуха и земли.