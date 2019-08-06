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Взрывы на военных складах в России: появились данные о погибших и фото со спутника

вторник, 06 августа 2019, 17:46
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В результате взрывов на военных складах под Ачинском (Красноярский край, Россия), которые прогремели в понедельник, 5 августа, погиб один человек.

Об этом сообщается в Telegram-канале 360tv.ru со ссылкой на Следственный комитет РФ.

"Один человек погиб при взрывах боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края", - говорится в сообщении.

Также в сети показали фото со спутника, на котором отчетливо видно место эпицентра взрывов.

"3/4 складов со снарядами уже нет))) Это круто! Можно ставить жирную точку!" – говорится в подписи к снимкам.

Как сообщалось, ранее появился рассказ очевидицы взрывного ЧП в России.

Подробнее об этом ЧП в России, читайте в материале "Апострофа": В России горят и взрываются военные склады, у людей паника: все, что известно на данный момент.

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