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​Как сейчас выглядит место взрывов на военных складах в России: фото и видео с земли и воздуха

вторник, 06 августа 2019, 12:57
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Появились новые фото и видео последствий ЧП на складах в Ачинске Красноярского края (Россия) с воздуха и земли.

Апостроф опубликовал подборку фото и видео с места взрывов.

На снимках можно увидеть, что место ЧП выглядит, как после военных действий. Весь город окутан ужасным дымом, который подымается в небо с нескольких разных мест.

Последствия взрывов в Каменке
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Последствия взрывов в окресностях Ачинска
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Последствия взрывов в Каменке
1 / 1
Последствия взрывов в окресностях Ачинска
1 / 1
Последствия взрывов в окресностях Ачинска
1 / 1
Последствия взрывов в окресностях Ачинска
1 / 1
Последствия взрывов в окресностях Ачинска
1 / 1
Последствия взрывов в Каменке
1 / 1
Последствия взрывов в окресностях Ачинска
1 / 1
Последствия взрывов в Каменке
1 / 1
Последствия взрывов в Каменке
1 / 1
Последствия взрывов в окресностях Ачинска
1 / 1

В обороне РФ сообщили, что детонация пороховых зарядов прекратилась, остается угроза подрыва отдельных боеприпасов.

Напомним, возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края.

В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация. На территории Ачинского района введен режим ЧС. 12 человек пострадали.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось жуткое видео, на котором показано, как поочередно, один за другим, взрывались склады боеприпасов на военном складе в Ачинске.

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