​Как сейчас выглядит место взрывов на военных складах в России: фото и видео с земли и воздуха

Появились новые фото и видео последствий ЧП на складах в Ачинске Красноярского края (Россия) с воздуха и земли.
Апостроф опубликовал подборку фото и видео с места взрывов.
На снимках можно увидеть, что место ЧП выглядит, как после военных действий. Весь город окутан ужасным дымом, который подымается в небо с нескольких разных мест.
В обороне РФ сообщили, что детонация пороховых зарядов прекратилась, остается угроза подрыва отдельных боеприпасов.
Напомним, возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края.
В населенных пунктах, расположенных в радиусе
Как сообщал "Апостроф", в сети появилось жуткое видео, на котором показано, как поочередно, один за другим, взрывались склады боеприпасов на военном складе в Ачинске.