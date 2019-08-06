​Как сейчас выглядит место взрывов на военных складах в России: фото и видео с земли и воздуха

Появились новые фото и видео последствий ЧП на складах в Ачинске Красноярского края (Россия) с воздуха и земли.

Апостроф опубликовал подборку фото и видео с места взрывов.

На снимках можно увидеть, что место ЧП выглядит, как после военных действий. Весь город окутан ужасным дымом, который подымается в небо с нескольких разных мест.

Последствия взрывов в Каменке 1 / 1 Последствия взрывов в окресностях Ачинска 1 / 1 Последствия взрывов в Каменке 1 / 1 Последствия взрывов в окресностях Ачинска 1 / 1 Последствия взрывов в окресностях Ачинска 1 / 1 Последствия взрывов в окресностях Ачинска 1 / 1 Последствия взрывов в окресностях Ачинска 1 / 1 Последствия взрывов в Каменке 1 / 1 Последствия взрывов в окресностях Ачинска 1 / 1 Последствия взрывов в Каменке 1 / 1 Последствия взрывов в Каменке 1 / 1 Последствия взрывов в окресностях Ачинска 1 / 1

В обороне РФ сообщили, что детонация пороховых зарядов прекратилась, остается угроза подрыва отдельных боеприпасов.

Напомним, возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края.

В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация. На территории Ачинского района введен режим ЧС. 12 человек пострадали.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось жуткое видео, на котором показано, как поочередно, один за другим, взрывались склады боеприпасов на военном складе в Ачинске.