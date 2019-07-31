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В Минске достигли важных договоренностей по Донбассу

среда, 31 июля 2019, 21:31
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На переговорах в Минске была достигнута договоренность о том, чтобы с 1 августа начать разминирование территорий, прилегающих к мосту в Станице Луганской.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Достигнута договоренность о начале разминирования прилегающих к мосту территорий с завтрашнего дня", — заявила она.

По словам Олифер, боевики так называемой ЛНР должны убрать свой блокпост и другие объекты до начала ремонтных работ. Последующий демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской должен быть одновременным и зеркальным.

Трехсторонняя контактная группа заключила, что в целом режим тишины, объявленный 21 июля 2019 года, сохраняется. За этот период не было жертв среди мирного населения.

В гуманитарной подгруппе, отмечает Олифер, продолжается работа по подготовке дальнейшего освобождения пленных.

В подгруппе по социально-экономическим вопросам работают над темами жизнеобеспечения Донбасса.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в зоне действия Операции объединенных сил на Луганском направлении были зафиксированы нарушающие Минские соглашения танки и тяжелая артиллерия боевиков.

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