Под Полтавой опасная игра привела к жуткой гибели ребенка: опубликованы фото

В результате пожара в Полтавской области погиб четырехлетний мальчик, его семилетний брат сумел спастись.

По данным пресс-службы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла по месту жительства ребенка.

Вместе со своим семилетним братом погибший ребенок играл во дворе и в один из моментов они зашли в хозяйственное здание, в котором начался пожар. Старший ребенок успел выбежать из огненной ловушки, а его брату спастись не удалось.

Полицию вызвал сосед, который не успел спасти ребенка, хотя слышал крики о помощи.

Также отмечается, что в момент инцидента мать детей находилась в доме, где беседовала с подругой.

Полиция начала расследование страшной трагедии.

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