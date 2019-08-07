Район затянуло черным дымом: появились новые видео сильного пожара возле метро в Киеве

В сети появились новые кадры с места пожара в районе станции метро "Дарница" в Киеве.

По опубликованным кадрам видно, что дым распространился далеко за пределы места событий. Его можно увидеть с любой точки района города.

По информации спасателей, здесь загорелась кровля над четырьмя павильонами крытого рынка на площади 70 квадратных метров.

Напомним, что возгорание произошло утром 7 августа. На место событий прибыли девять единиц специальной техники и 40 спасателей. По состоянию на 10:30 пожар удалось локализовать.

Информации о пострадавших пока нет.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 4 августа в Оболонском районе столицы в одно и то же время загорелись три здания, которые находятся недалеко друг от друга.