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Саперы на Донбассе обнаружили взрывоопасные "подарки" из России: что нашли

пятница, 09 августа 2019, 22:14
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Саперы на Донбассе, к деоккупации которого уже готовятся в Украине, вблизи одной из позиций на Приазовье обнаружили 18 мин, которые располагались на дорожке длиной 10 метров.

Об этом сообщает ТСН.

Среди снарядов не только самодельные и большие противотанковые, но и запрещенные международными конвенциями противопехотные мины с российским маркировкой.

Отмечается, что окопы на Приазовье усеяны боеприпасами с Росвоенторга, потому что еще недавно здесь сидели отпускники из ЭР-ЭФ и стреляли в сторону украинских позиций.

О российском присутствии здесь также говорят покинутое оружие и бытовые вещи. Патроны 2000 лет, мины с маркировкой, сигареты и консервы с надписью "Не для продажи". Но трогать все это "добро" категорически запрещено.

Как сообщал "Апостроф", в июле 2019 на Донбассе погибли от боевых ранений более 10 воинов Вооруженных сил Украины. Самому младшему погибшему бойцу ВСУ было всего 19 лет.

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