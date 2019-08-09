В Киеве на взятке поймали "оборотней в погонах" из ГПУ: опубликованы фото

В Киеве задержали двух прокуроров, которые вымогали и получили взятку в размере 5 тысяч долларов.

Как сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, деньги "оборотни в погонах" вымогали у одного из предпринимателей.

За взятку правоохранители обещали не привлекать предпринимателя к уголовной ответственности. Также они обещали содействовать в работе его АЗС. Средства были переданы прокурорам при посредничестве гражданского лица.

В отношении правоохранителей открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенное с вымогательством такой выгоды). Им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности с конфискацией имущества.

Ранее "Апостроф" сообщал, что глава офиса Зеленского заявил о предложении ему гигантской взятки.