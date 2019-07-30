Война за Киев: глава офиса Зеленского заявил о предложении ему гигантской взятки

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что ему предлагали 20 миллионов долларов за то, чтобы мэр Киева Виталий Кличко остался также главой Киевской городской госадминистрации.

Об этом он рассказал журналистам на брифинге.

"Я его [Кличко] лично шесть раз - на каждой встрече по три раза - просил отказаться от института "смотрящих" в Киеве, отойти от коррупционных схем и стать народным мэром. Он великий спортсмен, гордость Украины, человек, имя которого знает весь мир. Но он потерял контроль над ситуацией в городе в течение пяти лет. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил мне, что действительно, - это его слова, - он не контролирует Киевский городской совет, где есть два-три смотрящих. Если он не будет находить с ними компромисс, у него не будет большинства в Киевсовете. Он подчеркнул, что не имеет отношения к коррупции и разворовывания; он понимает, что происходит что-то не то, но сделать с этим ничего не может", - заявил Богдан.

Глава ОПУ утверждает, что несколько дней назад на него вышел адвокат одного из этих смотрящих и предложил взятку.

"Работа с местным бюджетом Киевского совета позволяет им получать 40 млн долларов в год. Он попросил не трогать голову Киевской горадминистрации и предложил этот бюджет поделить напополам", - сказал Богдан.

Он признал, что у него нет документальных подтверждений этим словам, но все равно намерен сообщить об этом в правоохранительные органы.

Напомним, подробнее о борьбе за власть в Киеве читайте в материале "Апострофа": Бои без правил: как Зеленский хочет убрать Кличко.