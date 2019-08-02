В Украине топ-чиновников поймали на взятке почти 1,5 млн долларов: опубликованы фото

Полиция совместно с сотрудниками Генрокуратуры задержала на взятке топ-чиновников "Института охраны почв Украины" и госпредприятия "Головинский карьер".

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как установили правоохранители, нарушители взяли деньги почти в 1,5 миллиона долларов США за предоставление пакета документов на приватизацию государственного предприятия. Они озвучили, что руководителю Института необходимо 1,3 миллиона долларов, а второму чиновнику, директору ГП "Головинский карьер", 20 тысяч долларов США

Гендиректора госучреждения задержали в служебном кабинете, а директора госпредприятия на выезде из Киева. У должностного лица изъято 100 тысяч долларов, которые он получил в качестве первой части неправомерной выгоды.

Как сообщал "Апостроф", в городе Борисполь Киевской области чиновники городского совета погорели на крупных взятках, им объявят подозрение.