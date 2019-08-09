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Взрыв реактивной установки под Архангельском: фото, видео и новые пугающие подробности

пятница, 09 августа 2019, 07:51
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Появились новые подробности взрыва реактивной установки под российским Архангельском, который может привести к экологической катастрофе в регионе.

По данным российской прессы, в Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек скупили весь йод. Фармацевты рассказали журналистам, что на товар появился невиданный спрос.

Также в сети показали кадры эвакуации пострадавших с места событий.

Кроме того, в сети показали кадры с моментом взрыва, хотя официального подтверждения они еще не получили.

Как сообщал "Апостроф", появились новые фото и видео последствий ЧП на складах в Ачинске Красноярского края (Россия) с воздуха и земли.

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