Взрыв реактивной установки под Архангельском: фото, видео и новые пугающие подробности

Появились новые подробности взрыва реактивной установки под российским Архангельском, который может привести к экологической катастрофе в регионе.

По данным российской прессы, в Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек скупили весь йод. Фармацевты рассказали журналистам, что на товар появился невиданный спрос.

Также в сети показали кадры эвакуации пострадавших с места событий.

Кроме того, в сети показали кадры с моментом взрыва, хотя официального подтверждения они еще не получили.

Полигон ВМФ под Северодвинском показывает всю пламенную красоту Путинского правления.



Рай уже здесь, россияне. pic.twitter.com/PMBF4kOhkw — Голый Патриот (@GolyDovolen) August 8, 2019

Как сообщал "Апостроф", появились новые фото и видео последствий ЧП на складах в Ачинске Красноярского края (Россия) с воздуха и земли.