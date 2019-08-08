Больных привозят в спецкостюмах: всплыли тревожные детали взрыва реактивной установки в России

В российском Архангельске продолжаются спасательные работы на военной базе, где взорвалась радиоактивная установка. В результате инцидента два человека погибли, еще пятеро были доставлены в больницы.

Как сообщает российская пресса, в регионе наблюдается повышение уровня радиации после взрыва.

Также известно, что больных с места событий в больницы привозят в костюмах радиационной защиты.

По причине инцидента район Двинского залива Белого моря на месяц закрыли для свободного плавания. Сигнал о закрытии залива передали всем кораблям и судам, которые работают в Белом и Баренцевом морях.

По данным экспертов, судно, на котором находилась испытываемая ракета с жидкостным двигателем, после взрыва и пожара на борту могло затонуть. Попавшие в воду компоненты могут привести к экологической катастрофе в этом регионе.

Как сообщал "Апостроф", появились новые фото и видео последствий ЧП на складах в Ачинске Красноярского края (Россия) с воздуха и земли.