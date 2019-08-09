Заболеют раком тысячи человек: появилось важное заявление о саркофаге над ЧАЭС

Саркофаг, который в спешке построили над разрушенным реактором Чернобыльской АЭС, может обрушиться в любой момент.

Как сообщает The Sun, во избежание очередной катастрофы его нужно срочно снести и построить новый.

Данный саркофаг был построен после катастрофы 1986 года в экстренном порядке. Сейчас он требует серьезных восстановительных работ, поскольку имеет очень высокую вероятность разрушения.

Контракт на проведение новых работ, которые будут стоить 78 миллионов долларов, уже подписан. Демонтаж старого саркофага должен быть завершен до 2023 года, а очистка территории под ним продлится до 2065 года.

По данным экспертов, к этому времени раком из-за облучения заболеет еще 40 тыс. человек.

Ранее "Апостроф" сообщал, что журналисты узнали, что Национальная гвардия проводит в городе Припять Чернобыльской зоны тайные военные учения.