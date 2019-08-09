RU  UA  EN

пятница, 9 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.20
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

9 августа

09:50
"Путина" прогнали с матча российского топ-клуба в Европе: видео
09:33
​Друг главного пиарщика Путина хочет запустить в Украине российское радио: соцсети в гневе
09:22
Как правящая партия Италии продалась Путину: расследование журналистов
08:47
"Копают" под главарей ДНР: на Донбасс прибыли агенты Путина и приступили к арестам
08:19
Заболеют раком тысячи человек: появилось важное заявление о саркофаге над ЧАЭС
08:00
День памяти великомученика и целителя Пантелеимона и именины Николая: какой праздник 9 августа
07:51
Взрыв реактивной установки под Архангельском: фото, видео и новые пугающие подробности
07:22
Как силовики задерживали экс-президента Кыргызстана: новые видео и подробности
06:56
Под Киевом чуть не взорвалась дочь бизнесмена с няней: видео и детали покушения
06:30
Гороскоп на 9 августа: финансовые потери у Овнов и романтические порывы у Весов
06:20
Жара и грозы: синоптики предупредили украинцев об опасности
05:29
Босая Надя: соцсети взорвала пляжная фотосессия Савченко
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Заболеют раком тысячи человек: появилось важное заявление о саркофаге над ЧАЭС

пятница, 09 августа 2019, 08:19
переглянути новину українською

Саркофаг, который в спешке построили над разрушенным реактором Чернобыльской АЭС, может обрушиться в любой момент.

Как сообщает The Sun, во избежание очередной катастрофы его нужно срочно снести и построить новый.

Данный саркофаг был построен после катастрофы 1986 года в экстренном порядке. Сейчас он требует серьезных восстановительных работ, поскольку имеет очень высокую вероятность разрушения.

Контракт на проведение новых работ, которые будут стоить 78 миллионов долларов, уже подписан. Демонтаж старого саркофага должен быть завершен до 2023 года, а очистка территории под ним продлится до 2065 года.

По данным экспертов, к этому времени раком из-за облучения заболеет еще 40 тыс. человек.

Ранее "Апостроф" сообщал, что журналисты узнали, что Национальная гвардия проводит в городе Припять Чернобыльской зоны тайные военные учения.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

На связи с врагом: как Зеленский поговорил с Путиным о погибших бойцах

Конец перемирию: обострение на Донбассе будет в двух точках

Просто перестать стрелять: почему мирный план Зеленского не работает

Убийство Кати Гандзюк: когда сядут заказчики зверского преступления

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: