Более 50 человек погибли в "адском" ДТП в Африке: фото и видео

10 августа в Танзании в результате взрыва бензовоза погибло как минимум 57 человек, десятки людей получили различные травмы.

По данным местных властей, ужасная авария произошла в 200 км к западу от крупнейшего города Танзании - Дар-эс-Салама - в городе Морогоро в районе Мсамву.

Большую часть погибших составили владельцы мотоциклов, которые прибыли на место аварии бензовоза и пытались собрать вытекающее топливо.

По уточненным данным, бензовоз перевернулся во время попытки избежать столкновения с мопедом.

Некоторые местные издания отмечают, что спасатели обнаружено 61 тело, информация уточняется.

Ранее "Апостроф" сообщал, что под Винницей бензовоз попал в смертельное ДТП и перевернулся.