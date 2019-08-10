Одессу накрыла мощная буря с ливнем: появились новые фото и видео

Мощная гроза, которая обрушилась на Одессу 9 августа, повалила на улицах украинского города 15 деревьев.

Коммунальное предприятие "Горзелентрест" сообщает, что большая часть аварийных ситуаций к данному моменту уже устранена.

По уточненным данным, деревья рухнули на улицах Краснова, Семинарской, Коблевской, Пантелеймоновской, Долгой, Инглези, Старосенной площади, Адмиральском проспекте, Французском бульваре и других.

В Гидрометцентре тем временем просят жителей и гостей Одессы и области быть бдительными, не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ближайшие дни в Украине ожидается повышение температуры воздуха, но вскоре снова похолодает.