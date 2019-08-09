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​Одессу накрыло мощнейшим штормом: опубликованы впечатляющие видео и фото

пятница, 09 августа 2019, 17:02
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В пятницу, 9 августа, на Одессу опять обрушилась непогода: город штормит и заливает дождем.

Об этом сообщает издание "Думская", публикуя фото и видео.

В Одессе снова начался сильнейший ливень, который сопровождается штормовым ветром.

Согласно сообщению, улицу Балковскую уже начало затапливать, и движение там затруднено. На трассе Одесса-Киев машины съезжают на обочины.

"Возле Музкомедии дерево упало на контактную сеть, не ходят трамваи №5 и 28. На Генерала Петрова ветка упала на сеть, не ходит 10-й трамвай. На Балковской из-за подтопления не ходят трамваи №15 и 22", - сообщает издание.

Улица Балковская. Одесса

Киевская трасса

Поселок Котовского

Фонтан

Как сообщал "Апостроф", в сети показали жуткие кадры последствия схода селя в Одесской области, в результате которого дачный поселок Садовое оказался затопленный грязью.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 3 августа под Одессой 25 воспитанников спортивной школы, которые отправились в поход, попали в водяную ловушку из-за сильного ливня и потопа.

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