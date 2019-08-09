Киев накрыло ураганным ливнем: опубликованы видео

В пятницу, 9 августа, Киев и его окрестности вновь накрыли сильные дожди.
Пользователи публикуют в сети видео и фото стихии.
Ливень сопровождается мощными порывами ветра.
В Вышгороде ветер сносит с крыш шифер.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Видео с улицы Автозаводской.
Также сильные осадки выпали и в Одессе. Часть дорог и улиц там затопило.
Синоптик Наталка Диденко также предупреждает, что ливни с грозами, шквалами и градом накроют северные области Украины, центр с Днепром и юг страны.
"Закройте окна, позаботьтесь о детях, пожилым людям может быть плохо от скачка давления и температуры, позвоните близким, переждите непогоду – она быстро пройдет", – пишет синоптик.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 3 августа Одесскую область накрыла мощная непогода: некоторые улицы затопило из-за обильных ливней, а за городом пронесся смерч.