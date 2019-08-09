Киев накрыло ураганным ливнем: опубликованы видео

В пятницу, 9 августа, Киев и его окрестности вновь накрыли сильные дожди.

Пользователи публикуют в сети видео и фото стихии.

Ливень сопровождается мощными порывами ветра.

В Вышгороде ветер сносит с крыш шифер.

Видео с улицы Автозаводской.

Также сильные осадки выпали и в Одессе. Часть дорог и улиц там затопило.

Синоптик Наталка Диденко также предупреждает, что ливни с грозами, шквалами и градом накроют северные области Украины, центр с Днепром и юг страны.

"Закройте окна, позаботьтесь о детях, пожилым людям может быть плохо от скачка давления и температуры, позвоните близким, переждите непогоду – она быстро пройдет", – пишет синоптик.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 3 августа Одесскую область накрыла мощная непогода: некоторые улицы затопило из-за обильных ливней, а за городом пронесся смерч.