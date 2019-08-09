Идентифицирован очередной наемник Путина, воевавший на Донбассе: фото

В сети опознали еще одного боевика из России, который принимал участие в войне на Донбассе.

Об этом сообщает на своей странице в Twitter блогер Necro Mancer.

Александр Зюзько по кличке "Крапива" родился в 1981 году в Обояни, Курской области. Умер он 31 мая 2017 года, однако причина и обстоятельства смерти неизвестны. О гибели боевика удалось узнать из комментариев друзей и родственников под его фотографиями в социальных сетях.

Также упоминают о том, что в комментариях на его странице свою запись оставил другой боевик по кличке "Треха", который также погиб. Оба боевика служили в банде "Бэтмена" (Александра Беднова), а Треха, по некоторой информации, был убит в Сирии.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", стало известно о ликвидации 48-летнего боевика Михаила Пестрикова на Донбассе.