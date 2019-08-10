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В России оппозиция проводит массовые акции: фото и онлайн видео

суббота, 10 августа 2019, 14:57
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10 августа в Москве и ряде других городов проходит крупнейшая акция в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Смотрите на "Апострофе" прямую трансляцию с проспекта Сахарова в Москве, где собрались десятки тысяч митингующих.


Уже известно, что на мероприятие прибыли известные личности. Так, здесь присутствуют реперы Оксимирон и Face.

Люди вышли на акцию не только после скандала с недопуском оппозиционных кандидатов на выборы. Они также выступают против административного и уголовного преследования участников предыдущих акций.

По данным российских СМИ, акции проходят в десятках городов России. Есть информация о первых задержаниях. В частности, были задержаны ведущие из штаба Алексея Навального, которые должны были вести прямой эфир.

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