Избиения и полицейский произвол: какую Россию за 20 лет построил Путин

Первый президент России Борис Ельцин 9 августа 1999 года в телеобращении к нации назвал имя человека, который "способен консолидировать общество и обеспечить продолжение реформ". Этим человеком стал бывший подполковник ФСБ Владимир Путин – в дальнейшем премьер и президент РФ. И вот 20 лет спустя, 10 августа, в Москве пройдет митинг против созданного Путиным полицейского государства.

"Апостроф" попросил у российского публициста Леонида Радзиховского прокомментировать этап правления Путина и спрогнозировать дальнейшую судьбу России.

Это были очень разные 20 лет. Первые 8 лет – с 2000 по 2008 – были самыми эффективными, может, за 100 лет, может, за больший период истории России. Это не зависело от Путина – точно такой же подъем был во всех сырьевых странах и странах СНГ. Но раз это происходило при Путине, то это записывается его правлению в актив. Экономика растет, уровень жизни растет, и такой правитель считается максимально эффективным. В эти же годы Путин ликвидировал хоть какую-то свободу телевидения и создал все предпосылки для несменяемой своей власти – фактически царской, ничем не ограниченной. И сформулировал внешнеполитическую доктрину Путина – та самая "мюнхенская речь" (выступление Путина на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности 10 февраля 2007-го. В нем он говорил о неприемлемости однополярной модели мира и о праве России проводить независимую внешнюю политику. "Мюнхенская речь" считается началом нового противостояния путинского Кремля и Запада, - "Апостроф"), противостояния Западу и так далее. Россия вернулась на привычные рельсы. Это было очень востребовано и очень популярно в обществе – что мы великая держава, ничем не хуже Америки, что мы гордимся этим и никому ни в чем не собираемся уступать.

Потом, как известно, был кризис. А теперь застой. Сейчас мы имеем все то же самое: неограниченную власть, антизападную риторику - потому что политики у России, в общем-то, и нет – но без экономического роста. Есть социальный и экономический застой. Вот итоги на сегодняшний день.

Когда Путин пришел к власти, ему было 47. После такого возраста люди уже радикально не меняются. Они костенеют. Это же произошло и с Путиным. Плюс ко всему, безудержная лесть, которая очень вредна для адекватности любого человека. Трудно ее сохранять, когда постоянно абсолютно все окружающие - журналисты, политики, западные политики, - все тебе льстят. Без конца, смотрят на тебя снизу вверх. Путин считает сейчас себя царем. А кем же еще?

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Путин будет у власти до 2024 года. За это время в стране ничего грандиозного не произойдет. В России сейчас застой. Если вспомнить брежневские времена – с конца 1970-х до смерти Леонида Брежнева, то это время в Советском Союзе люди очень плохо жили – были проблемы с продовольствием, не было мяса, промышленных товаров, одежды. В современном мире таких проблем не бывает. Но есть другие проблемы – почти невозможно продвинуться, создать новый бизнес, сделать карьеру. Кроме того, люди устают от политической неподвижности.

Смена лидера нужна, помимо всего прочего, чтобы дать новую энергетику, новый драйв. Удачный, адекватный или нет – другой вопрос. Когда Путин пришел, он этот драйв дал. А сейчас он не только этого не делает, он просто ведет к окостенению вокруг себя. Оно будет продолжаться, а внутри него начнет активно разлагаться государственный аппарат. В России нет публичной политической конкуренции, поэтому идет непубличная. То, что Уинстон Черчилль называл дракой бульдогов под ковром. Но ни к какому сепаратизму или утрате власти это не приведет.

Российская внешняя политика в очень незначительной степени ориентирована на прибыль – иначе не было бы смысла ругаться с Европой, присоединять Крым, влезать в Украину и Сирию. Это абсолютно не нужные с экономической точки зрения вещи. Главная цель России – это престиж. Личный престиж Путина и государственный престиж России. Это демонстрация всему миру и своим гражданам, что Россия – великая страна, которая может на равных конкурировать со Штатами.

Добиться ухода Путина или изменения политического курса России с помощью мирных митингов нельзя. На митинге, который состоится в Москве 10 августа, речь будет идти о праве людей спокойно ходить по улицам, о полицейском произволе (согласованный властями митинг пройдет после жесткого разгона несанкционированной "прогулки" сторонников независимых оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму, – "Апостроф"). Я могу сказать, зачем я пойду туда: меня дико раздражает полицейский произвол. Меня волнует то, что мирных безоружных людей избивают, арестовывают и грозят посадить на много лет в тюрьму. Выйдет что-то из этого митинга или нет – я судить не берусь. Есть такое выражение – делай что должен, и будь что будет. Можно добиться, чтобы невиновных людей не избивали и больше не арестовывали. Я не думаю, что это пошатнуло бы позиции власти.