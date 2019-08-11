Как из фильма-катастрофы: в сеть попало новое видео песчаной бури на курорте Кирилловка

В интернете обнародовали новое видео песчаной бури на популярном курорте Кирилловка Запорожской области, которое напоминает фильм-катастрофу - за считанные минуты редкое природное явление полностью преобразило пляж.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Песчаная буря быстро разогнала отдыхающих из пляжей, ведь такое природное явление очень редкое для территории Украины.

Стоит отметить, что далее песчаная буря накрыла еще несколько районов в области, в частности Акимовский, где огромные массы песка, пыли и грунта поднялись на несколько метров вверх.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали свежие фото с украинского курорта Кирилловка, где пронеслась песчаная буря. Судя по кадрам, стихия никак не повлияла на прозрачность воды, отдыхающие снова вернулись на пляжи.