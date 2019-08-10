На курорте Кирилловка на фото и видео сняли редкое природное явление

В курортном поселке Кирилловка (Запорожской области) отдыхающие заметили песчаную бурю.

Об этом сообщает издание "РИА Мелитополь".

Такое природное явление очень редкое для территории Украины. Пока неизвестно откуда принесло стихию. Отмечают, что буря накрыла всю область.

На кадрах видно, что небо по цвету сравнялось с песком на берегу. Начался сильный ветер, который напугал многих туристов.

"Цвет настроения - желтый, шутят отдыхающие. Некоторых курортники менее оптимистичны и их природное явление откровенно пугает", - пишут в издании.

Как ранее сообщал "Апостроф", из-за сильного ветра и шторма на популярном курорте Кирилловка, Запорожской области, море возле пляжей сильно обмелело.

Напомним, в сети появилось устрашающее видео шторма в Кирилловке, во время которого можно было наблюдать, как море "отошло" на несколько десятков метров от берега.