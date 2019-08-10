Песчаная буря в Кирилловке: появились фото курорта после "армагеддона"

В сети показали свежие фото с украинского курорта Кирилловка, по которому 9 августа пронеслась настоящая песчаная буря.

По данным местных изданий, 10 августа погода здесь просто идеальна, на небе нет ни единого облака, а на воде - ни единой волны. Вода в Кирилловке прозрачная, будто накануне здесь также была аналогичная погода.

На опубликованных фотографиях в сети видно, что пляжи курортного населенного пункта заполнены людьми.

Напомним, что 7 августа в Кирилловке нашли тело мужчины.

Также в сети появилось устрашающее видео шторма в Кирилловке, во время которого можно было наблюдать, как море "отошло" на несколько десятков метров от берега.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Кирилловке Запорожской области отдельные отдыхающие придумали для себя развлечение – вылавливать медуз из воды и выбрасывать на берег.