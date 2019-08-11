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В Днепре грузовик устроил страшное ДТП со "скорой", много пострадавших: фото и видео

воскресенье, 11 августа 2019, 08:45
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В субботу, 10 августа, в Днепре столкнулись автомобиль скорой помощи и грузовик.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Авария произошла около 19:00 на пересечении улиц Байкальской и Образцова. В результате столкновения машина медиков перевернулась. В ДТП пострадали 5 человек.

По предварительным данным, грузовик двигался по улице Байкальской в сторону Слобожанского проспекта. "Скорая" с сигналами и проблесковыми маячками ехала по улице Образцова к Калиновой. Водитель большегруза объяснил, что ехал на зеленый. Он не предоставил преимущество спецтранспорту, в результате этого произошла авария.

На борту машины скорой находился человек в критическом состоянии. 5 человек госпитализировали с травмами разной степени тяжести в городскую больницу № 6. На месте образовалась "тянучка", там работали правоохранители.

Как сообщал "Апостроф", 5 августа в Киеве произошло ДТП с участием автомобиля Renault службы такси Uber и кареты скорой помощи.

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