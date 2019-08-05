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В Киеве таксист устроил ЧП, подрезав скорую помощь: фото и видео

понедельник, 05 августа 2019, 23:02
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В понедельник, 5 августа, в Киеве произошло ДТП с участием автомобиля Renault службы такси Uber и кареты скорой помощи.

Об этом сообщает "Информатор".

Авария произошла около 16:30 на проспекте Ватутина, в районе Троещина.

По предварительной информации, Uber пытался перестроиться в соседний ряд, в котором двигалась машина скорой помощи. Однако транспортные средства не поделили дорогу, в результате чего произошло столкновение.

К счастью, происшествие обошлось без пострадавших.

"Внезапно со второго ряда начал поворачивать этот "Рено". Я начал тормозить и достал его. У меня выхода не было", - говорит водитель машины медиков Владимир Исиков.

В такси сидела пассажирка с ребенком. Их сразу осмотрели врачи, которые ехали в "скорой". Ребенок отделался шоком, другие участники аварии не пострадали.

"Быстро все было, понимаете? Я повернул уже сюда, а он меня догнал сзади. Я видел его сзади в стекло, просто он очень быстро ехал", - говорит таксист Виталий Мазур.

Оба автомобиля получили значительные повреждения.

У Renault сбоку большая вмятина, а также вылетело и разбилось вдребезги заднее стекло. У машины скорой помощи отлетела передняя правая фара, а также бампер.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 4 августа в городе Боярка столкнулись внедорожник Mercedes и седан Chevrolet Aveo, водитель последнего авто погиб на месте.

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