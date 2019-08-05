В Киеве таксист устроил ЧП, подрезав скорую помощь: фото и видео

В понедельник, 5 августа, в Киеве произошло ДТП с участием автомобиля Renault службы такси Uber и кареты скорой помощи.
Об этом сообщает "Информатор".
Авария произошла около 16:30 на проспекте Ватутина, в районе Троещина.
По предварительной информации, Uber пытался перестроиться в соседний ряд, в котором двигалась машина скорой помощи. Однако транспортные средства не поделили дорогу, в результате чего произошло столкновение.
К счастью, происшествие обошлось без пострадавших.
"Внезапно со второго ряда начал поворачивать этот "Рено". Я начал тормозить и достал его. У меня выхода не было", - говорит водитель машины медиков Владимир Исиков.
В такси сидела пассажирка с ребенком. Их сразу осмотрели врачи, которые ехали в "скорой". Ребенок отделался шоком, другие участники аварии не пострадали.
"Быстро все было, понимаете? Я повернул уже сюда, а он меня догнал сзади. Я видел его сзади в стекло, просто он очень быстро ехал", - говорит таксист Виталий Мазур.
Оба автомобиля получили значительные повреждения.
У Renault сбоку большая вмятина, а также вылетело и разбилось вдребезги заднее стекло. У машины скорой помощи отлетела передняя правая фара, а также бампер.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 4 августа в городе Боярка столкнулись внедорожник Mercedes и седан Chevrolet Aveo, водитель последнего авто погиб на месте.