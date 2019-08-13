Днепр не ваш: у Зеленского отреагировали на абсурдные претензии оккупантов в Крыму

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республики Крым Антон Кориневич прокомментировал намерения оккупационных властей Крыма договориться о поставках воды по Северо-Крымскому каналу.

По его словам, такие заявления не имеют правой основы.

Чиновник добавил, что Крым является территорией Украины, поэтому Россия не имеет права выносить на межгосударственный уровень вопросы оккупированного ею полуострова.

"Река Днепр не течет по территории Крыма. Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла технологическое сооружение (канал), который находится на территории Украины. На это Украина имеет полное право. По всем подсчетам пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает. В целом, именно государство-оккупант должен отвечать за обеспечение оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами", - сказал Кориневич.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Кориневич заявил, что Украина не собирается возобновлять поставки пресной воды по Северо-Крымскому каналу.