Под Ровно дети пострадали при мощном взрыве: фото с места ЧП

В городе Радивилов Ровенской области едва не произошла страшная трагедия: здесь трое подростков были доставлены с ожогами в результате взрыва петарды.

Как говорится на сайте местной полиции, к счастью, жизни 14-летнего, 15-летнего и 9-летнего пострадавших ничего не угрожает.

По данным правоохранителей, самый старший из ребят 12 августа бросил петарду в вентиляционное отверстие закрытого канализационного люка, в результате чего произошел взрыв подземных газовых коммуникаций.

Все трое подростков находились возле люка и получили термические ожоги тела.

В полиции уточнили, что все дети из благополучных семей и ранее в поле зрения правоохранителей не попадали.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Херсоне автомобиль Volkswagen Touareg рядом с остановкой общественного транспорта сбил двоих подростков: мальчика и девочку.